口罩令取消｜日本人表示：我們還是想繼續戴口罩

香港政府宣布周三3月1日解除口罩令，室內室外毋須配戴口罩。外國其他亞洲地區早前也陸續宣布解除口罩令，日本也是其中一個例子。不過有調查發現，日本人似乎還是不希望那麼想脫下口罩，「人人除罩復常」的日子似乎還未那麼快來臨。



日本政府早前決定，在3月13日起不再強制國民在室內外配戴口罩，同時把新冠肺炎下調至與流感同級的「5類傳染病」。地方媒體《信濃每日新聞》報近日最新民讀顯示，有30%的受訪者表示3月13日後「還是會經常配戴口罩」，58%受訪者表示「會按情況選擇」。僅8%的受訪者表明「肯定會脫口罩」。

圖為7月29日，日本東京頭街上人們戴着口罩，這情況相信會持續一段時間。（Getty）

東京櫻美林大學健康心理學教授山口創表示，過去三年人們都習慣配戴口罩，不戴口罩的想法需要時間流傳。而當口罩成為常態，在別人前脫下口罩，暴露自己的臉，「就會像脫掉自己內褲一樣。」

山口表示女性的情況會更強烈，因為與男性相比，女性會對自己臉部的輪廓更為在意，而口罩正好覆蓋臉部，讓人們看不見自己的真面貌。日本《每日新聞》也引述了一名表示未來也會每天戴口罩的女性大學生，指出自己即使化了妝，「也會抗拒向第一次見面的人展示自己整張臉。」

至於其他還會選擇配戴口罩的理由，還有擔憂健康，如抵抗能力較弱的老人不希望受到感染，家長們會對小朋友不服心等。但也有指配戴口罩也可說是一個社會現象，「同伴壓力」在日本社會十分巨大，人們除了為自己健康以外，還會看身邊的人行事。當身邊全部人都在配戴口罩，自己脫下會感到「太突出」不好意思。

山口表示，相信在日本5月黃金周長假期開始時，才會有更多人開始脫下口罩。