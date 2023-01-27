千葉美裸輕生終年36歲　曾告發導演園子溫性侵卻遭中傷誹謗

日本演藝圈去年初連環爆出名導和演員對後輩伸出魔爪的消息，Metoo運動下，知名導演園子溫也被爆利用權勢性侵合作女星，且不只一人。而日本演員兼創作歌手千葉美裸就是勇敢告發的其中一人，難過的是，她在去年12月在自家輕生身亡，年僅36歲。



據日媒《週刊文春》報道，千葉美裸去年12月被發現在家中輕生身亡，終年36歲，現場並沒有留下遺書，友人難過說道「若對外不承認她已經離世的消息，就像在否認她這個人存在過的事實，她在告發性侵案後收到很多中傷誹謗的惡評，但我想並不只因為如此，她長久以來有嚴重病況和育兒煩惱，我認為告發性侵案的後續風暴是（輕生）原因之一，疾病和家庭應該也有關。」

事實上，千葉美裸的部落格最新文章停留在2022年5月，該篇就是在講述她所珍視的對象遭到性侵的痛苦經歷，尤其好友更因此懷孕：「那麼聰穎、堅強且冷靜的她，（此刻卻）哭得好慘好慘，我的眼淚也無法停止落下，好想殺了那個人、絕對不能原諒、絕對不能寬恕、絕對不能就這樣放過那個人。」文末，她更祈禱着希望這世界能夠變成，即使是柔弱的花朵也能美麗綻放的環境。

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