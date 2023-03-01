日本人氣動漫歌手黑崎真音突傳死訊 曾唱《魔法禁書目錄》主題曲
撰文：聯合新聞網
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日本動漫女歌手黑崎真音曾唱紅不少動畫歌曲，包括《薄櫻鬼 黎明錄》、《魔法禁書目錄Ⅲ》、《光之戰記》等，28日突然被公司公布病情惡化，已於2月16日猝死，原因是慢性病惡化。
黑崎真音曾在2021年網路直播演唱時，突然昏倒送醫，事後發現是硬腦膜外血腫，不過當時緊急進行手術已無大礙。
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如今傳出黑崎真音已經因病情惡化猝逝，讓粉絲無比哀戚，公司表示，因為黑崎真音的家屬希望默默為她送行，所以守靈和葬禮只有近親參與。
消息曝光後，粉絲湧入社群媒體哀悼，「願妳安息」、「超突然！RIP」、「怎麼會這樣」、「很喜歡她唱《學園默示錄》還有《東京闇鴉》的歌，沒想到會這麼突然」、「祝祢一路好走」、「我們為靈魂祈禱」。
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