日本人氣動漫歌手黑崎真音突傳死訊　曾唱《魔法禁書目錄》主題曲

日本動漫女歌手黑崎真音曾唱紅不少動畫歌曲，包括《薄櫻鬼 黎明錄》、《魔法禁書目錄Ⅲ》、《光之戰記》等，28日突然被公司公布病情惡化，已於2月16日猝死，原因是慢性病惡化。



黑崎真音曾在2021年網路直播演唱時，突然昏倒送醫，事後發現是硬腦膜外血腫，不過當時緊急進行手術已無大礙。

點擊放大瀏覽黑崎真音照片：

+ 18

如今傳出黑崎真音已經因病情惡化猝逝，讓粉絲無比哀戚，公司表示，因為黑崎真音的家屬希望默默為她送行，所以守靈和葬禮只有近親參與。

消息曝光後，粉絲湧入社群媒體哀悼，「願妳安息」、「超突然！RIP」、「怎麼會這樣」、「很喜歡她唱《學園默示錄》還有《東京闇鴉》的歌，沒想到會這麼突然」、「祝祢一路好走」、「我們為靈魂祈禱」。

延伸閱讀：

黃瑞豐攜手鍾興民獻第一次 吳念真、荒山亮讚爆

寶島歌王兒繼承上億遺產 鑑定師一見飾品嚇：一棟房子

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】