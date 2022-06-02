台資深音樂人陳道明因癌逝世 曾捧紅張信哲和張靚穎等多個歌手
撰文：聯合新聞網
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資深音樂人陳道明於昨（1日）過世，享年66歲。
音樂人科欽夫在微博發文透露：「聽海濤說，道明走了，終66歲。」陳道明捧紅了張信哲和張靚穎等歌手，近幾年在中國大陸發展，曾任北京索尼藝術總監。據陳道明友人透露，他因癌而過世，家屬今天會在老家湖北雲夢舉辦追悼會。張信哲也在微博發文哀悼，寫下：「老朋友，一路走好。」
除張信哲、張靚穎 還捧紅過這些殿堂級歌手及音樂人（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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伍思凱也在臉書悼念：
「你還是這麼瀟灑，就這樣靜悄悄的不麻煩任何人的走了。願你再沒遺憾再沒疼痛，一路順利的隨著菩薩的光前往西方極樂世界，在那待久了玩膩了 ，記得回到凡間繼續玩樂，修行。下次我們一定還做好朋友，好家人，好夥伴，但不要再有那麼精彩的鬥嘴和爭執了。
你亦父亦兄，亦師亦友的情義永存於心，35年了，謝謝你在我低落失意時總會拍拍我肩膀陪伴左右，謝謝你在我迷失困惑的時候總不厭其煩指點明燈，謝謝你在我志得意滿的時候總大潑冷水嚴厲督促，謝謝你在我失去信心的時候總告訴我自己有多棒！人生有你，何其幸運，何其有福！道明，一路走好！
愛你的小伍
陳道明先生，我的摯友，我的家庭顧問，我的前經紀人，於2022年5月31日晚上8點08分離開」
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