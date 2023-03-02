希臘火車相撞增至38死　運輸部長辭職　一站長涉過失殺人罪被捕

希臘北部2月28日發生當地史上最嚴重火車意外，一列載客列車與一列貨運火車相撞，截至3月1日，至少38人死亡，72人送院。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）指事件是人為意外，運輸部長卡拉曼利斯（Kostas Karamanlis）引咎辭職。



英國廣播公司（BBC）及路透社報道，米佐塔基斯到拉里薩市（Larissa）附近的意外現場視察，並慰問遇難者家屬，同時承諾調查意外原因，避免類似悲劇再次發生。他其後發表全國講話，指種種迹象都顯示，這次意外是人為因素引起。

當地鐵路工會同日較早時指，初步調查的結論認為，人為犯錯導致今次意外，但同時提到事件並非單一原因引起，因此仍需要找出更詳細的問題。工會亦表示，全國鐵路網絡理應有超過2000人工作，惟目前只有750名員工。

調查重點是了解肇事兩列火車在同一段路軌上行駛，而警方則拘捕及起訴拉里薩一名59歲站長過失殺人及引致他人嚴重受傷罪。該名站長事發時負責管理訊號，他否認指控，稱事件可能由技術故障而起。

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事件發生於28日深夜，該列載有342名乘客及10名職員的載客列車由首都雅典（Athens）開往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki），而貨運列車則從塞薩洛尼基開往中部城市拉里薩市，雙方在拉里薩市附近相撞，多節車廂出軌及起火，救援人員指，其中一列車廂起火時的溫度高達攝氏1300度，當局呼籲家屬提供DNA樣本協助辨認死者。