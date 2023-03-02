日本「幸福科學」教主大川隆法逝世　自稱「釋迦牟尼與耶穌化身」

日本新興宗教團體，被部分人視為邪教的「幸福科學」教主兼創始人大川隆法逝世，終年66歲。



日本媒體3月2日報道，大川隆法在2月27日在東京自宅不醒人士，被送往醫院搶救，延至2日宣告不治。死因暫時未知。

大川隆法在1986年創立宗教「幸福科學」，自稱是「愛爾康大靈」的化身，又稱愛爾康大靈是「釋迦牟尼與耶穌的合一」，因此同時宣揚佛法與基督教的愛。大川又自稱「智商超過200」，可召喚各種靈體作為「守護靈」。

早年大川隆法在佈道會時的照片。（幸福科學截圖）

幸福科學是日本上世紀8、90年代新興的宗教之一，在日本以至全球均有分部，建有禮拜設施。教會宣稱在日本擁有上千萬的信眾，但實際被指只有3.8萬人左右的規模。

幸福科學聲稱快樂是需要修練而來，而儘管教義導人向善，但宗教夾雜偽科學，從事商業甚至政治行為，因此被視為異端甚至邪教。在新冠疫情期間，教團聲稱「信仰心可增強抵抗力」、「染病有如憑依」，反疫苗的同時聲稱教團的特製糖果有「醫治新冠能力」，

大川隆法兒子大川宏洋原被視為教團的繼承人，但在2018年和父親反目脫離教團，宏洋多次公開批評父親及教團，兩人甚至一度對簿公堂。