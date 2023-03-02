Apple關閉北卡羅來納州一商場分店　疑與槍擊案頻繁有關

蘋果公司（Apple）突然關閉在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的一家零售店，這家店所在的商場近幾個月來至少發生了3宗槍擊事件。



彭博社引述知情人士透露，蘋果公司於星期三（3月1日）通知員工，這家店將立即關閉。

據悉，零售店星期三上午還在營業；此前一天，其網站也沒有公布有關改變營業時間或關閉的計劃。

員工接獲通知後，蘋果公司更新了網站，顯示這家位於梅克倫堡縣（Mecklenburg County）諾斯萊克購物中心（Northlake Mall）的零售店將永久關閉。知情人士說，這家商場近來發生的多宗槍擊事件促成了這一決定。

知情人士說，蘋果公司告訴員工，公司不會裁員，受影響商店的員工將轉移到附近的SouthPark零售店，或在公司的線上商店工作。公司明年將在夏洛特開設一家新店，以取代諾斯萊克購物中心的零售店。這項計劃在近日發生的槍擊事件前，已在進行。

蘋果公司證實關閉諾斯萊克零售店的消息，但拒絕進一步說明原因。公司在聲明中說：「為了準備我們計劃於明年初在夏洛特地區開設的新店，我們將於星期四（3月2日）關閉諾斯萊克蘋果店。我們所有的團隊成員將繼續在蘋果SouthPark和蘋果線上商店，為夏洛特的客戶提供協助。」

在美國經營約270家零售商店的蘋果公司很少關閉商店，而這次迅速關閉更是不尋常。

據當地新聞報道，諾斯萊克購物中心的梅西百貨（Macy's）外星期二（2月28日）發生了槍擊事件；2023年2月初、2022年12月和2021年也曾發生槍擊事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

