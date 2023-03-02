馬斯克轉發「實驗室泄毒論」推文　《環球時報》：砸中國的鍋嗎

中美就新冠病毒溯源問題再次出現紛爭之際，中國官媒知名欄目點名美國電動汽車巨頭特斯拉（Tesla）和社交媒體巨頭Twitter總裁馬斯克（Elon Musk），批評他助長了新冠病毒是從武漢病毒研究所洩露的理論。



中共中央機關報《人民日報》旗下《環球時報》微信公眾號的知名欄目「耿直哥」，星期二（2月28日）發表一篇評論文章《馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？ 》，指敵視中國的美國政治勢力又重新炒作新冠源自於武漢病毒研究所的謠言，並提到馬斯克近期在Twitter上參與事件的討論是在「插贓」武漢病毒研究所。

文章說，一名聲稱是「獨立公民記者」的Twitter用戶「KanekoaTheGreat」星期一（2月27日）在Twitter稱，美國知名傳染病學專家、美國國家過敏症和傳染病研究所前所長福奇（Anthony Fauci）資助了武漢實驗室的功能增強實驗，對美國國會撒了謊。 「如今美國聯邦調查局（FBI）和能源部都得出了新冠來自武漢實驗室的結論，是否意味着福奇資助了新冠的研發？」

馬斯克轉發了這條推文，並回應稱「福奇是通過『生態健康聯盟』這個中間組織進行的此事」。

資料顯示，「生態健康聯盟」是一個獲得美國國立衛生研究院撥款的美國研究組織，此前曾與武漢病毒研究所合作。該組織主席達薩克（Peter Daszak）也在2021年初與世界衛生組織一起考察過武漢病毒研究所，並得出了病毒並不來自實驗室的結論。

「耿直哥」文章稱，這不是馬斯克第一次摻和新冠溯源議題，並指他在2022年12月曾多次發文，順着美國右翼陰謀論者對「福奇資助了武漢病毒所搞出新冠病毒」的邏輯，要求處決「隱瞞真相」的福奇，並稱福奇是在搞「生化武器」。

文章指出，馬斯克的言論雖只攻擊福奇，沒有直接點名中國，但他轉載的貼文幾乎都將新冠溯源和中國掛鉤。馬斯克的言論還被那些敵視中國的美國右翼和反華媒體用作了「插贓中國的素材」。

「耿直哥」的評論文章以維護主流價值觀和正能量、激進的行文風格而備受中國網民追捧。

《環球時報》2月28日發表評論文章，指敵視中國的美國政治勢力重新炒作新冠源自武漢病毒研究所的謠言，並提到馬斯克近期在Twitter上參與討論，是在「插贓」武漢病毒研究所。（《環球時報微博）

彭博社報道說，這場口水戰突顯了馬斯克在駕馭爭鬥日益激烈的中美關係時必須小心翼翼。特斯拉在上海的超級工廠去年生產了超過71萬輛汽車，佔全球產量的52%。馬斯克的任何失誤，都可能被捲入一場地緣政治爭鬥，損害其業務。

美國FBI局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）星期二說，FBI研判新冠最有可能源自中國武漢一間實驗室的病毒外泄事件。克里斯托弗・雷接受美國福斯新聞採訪時說：「FBI已評估相當長的時間，認為疫情源頭很可能是武漢一宗實驗室意外。」

克里斯托弗・雷透露，由於事涉機密，他不能分享FBI評估的更多細節。不過，他認為中國政府在「竭力阻撓和混淆」美國和其他國家為了解疫情的起源所做的努力。

中國外交部發言人毛寧星期三（3月1日）在例行記者會上回應相關提問時重申，新冠溯源是複雜的科學問題，實驗室洩露極不可能。她敦促美方尊重科學和事實，並指情報部門搞科學問題本身就是將溯源問題政治化，沒有任何可信度可言。

本文獲《聯合早報》授權轉載

