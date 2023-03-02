G20外長會︱秦剛晤德外長談俄烏　稱中德應共同維護和平

二十國集團（G20）外長會議3月2日在印度首都新德里閉幕，中國外交部長秦剛同日在會議期間與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會唔，重申中國對俄烏戰事勸和促談的立場，並指中德兩國都應為維護和平發揮建設性作用。



新華社報道，秦剛在會見貝爾伯克時強調，中德是重要夥伴，有著廣泛共同利益。雙方保持密切高層往來和經貿合作，中國連續七年成為德國最大貿易夥伴。中方願同德方共同努力，落實好兩國領導人重要共識，延續雙邊關係良好勢頭，加快重啟各領域、各層級交流合作。他又稱，當前國際局勢深刻演變，世界正處於關鍵時刻。作為維護和平、促進合作的兩大力量，中德要共同發揮建設性作用。

秦剛闡述了中方在烏克蘭危機問題上的立場和，強調必須堅持政治解決、堅持勸和促談，促請有關國家應停止拱火澆油，並構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

貝爾伯克表示，德國重視中方有關政治解決烏克蘭危機的十二點主張，希望中方為解決危機發揮重要影響。德國將繼續堅持一個中國政策，願同中方保持高層交往，深化人文交流。貝爾伯克又稱，注意到中國調整了防控疫情措施，令兩國人員往來更加便利，他期待儘早訪問中國。