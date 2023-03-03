G20外長會 | 東道國印度發主席聲明：就俄烏鬧分歧，不發聯合聲明

中美俄等共40支代表團出席在新德里舉行的二十國集團（G20）外長會議。輪值主席國印度希望把焦點放在減輕貧困和氣候融資等問題，但成員國對戰爭問題僵持不下，阻礙了對其他議題的討論。美俄外長也在場邊進行了俄烏戰爭爆發以來的首次對話。



在印度首都新德里召開的二十國集團（G20）外交部長會議，與上周末的G20財長與央行行長會議一樣，因俄烏戰爭問題僵持不下而無法發表聯合聲明，改由東道國印度發表主席聲明。

不過令人注目的是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四（3月2日）突然在會議場邊與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）交談，前後雖不到10分鐘，卻是俄烏戰爭爆發以來美俄外長首次對話。布林肯前一天還說沒計劃同中國或俄羅斯的外長會面。

美國國務院一名高級官員透露，布林肯向拉夫羅夫直截了當地表明，美國會堅決地長久支持烏克蘭。布林肯也促請俄羅斯考慮烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的要求，與烏方接觸。他也提到俄方暫停履行和美國簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）的事，促請俄方改變主意。

這名美國官員說：「我們始終希望俄羅斯能夠改變決定，並準備參與能夠帶來公正與持久和平的外交進程。」

G20外長會於印度新德里舉行，圖為2023年3月2日印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在會上發言。

俄稱美俄外長只是「邊走邊談」並非談判

不過，拉夫羅夫召開記者會時，對他與布林肯的會面只字不提。俄外交部也只說兩人是“邊走邊談”，不是談判或會面。

G20財長與央行行長上周六在印度的班加羅爾開會後，同樣因為對俄烏戰爭問題僵持不下而無法發表聯合公報，只由輪值主席印度發表主席聲明。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在外長會議結束後說，成員國就許多問題達成了共識，並專注於討論全體都有共識的課題。

不過他坦承，成員國無法在俄烏戰爭問題上「調和立場」，在相關課題上也「存在分歧」。除了俄羅斯和中國，其他成員國都強烈要求俄羅斯無條件全面從烏克蘭撤軍。

歐盟方面在會前就放話，如果G20外長會議的聲明內容不包括譴責俄烏戰爭，歐盟代表團不會支持這樣的聲明。

在新德里G20外長會期間，俄羅斯外長拉夫羅夫跟中國外長秦剛會晤。（Reuters）

布林肯促俄延長黑海穀物出口協議

印度一直希望G20聚焦於減輕貧困和氣候融資等問題。由於擔心成員在俄烏戰爭問題上爭吵不休，阻礙了對其他議題的討論，印度總理莫迪在外長會議開幕式上還呼籲各國，消弭對戰爭問題的分歧，尋求共識；不過，他沒有如願。

布林肯在會上再次敦促G20堅持要求俄羅斯從烏克蘭撤軍。荷蘭外長胡克斯特拉（Ｗopke Hoekstra）和法國外長科隆納（Catherine Colonna）都說，俄羅斯必須為侵略烏克蘭的後果負責，也必須繼續受國際制裁。

美國國務卿布林肯2023年3月3日在印度新德里舉行G20外長會期間的四國外長會議，與會包括日本、印度及澳洲外長。(Reuters)

布林肯還要求俄羅斯延長即將到期的黑海穀物出口協議，讓烏克蘭穀物可以繼續出口，以穩定全球的糧食供應和價格。

俄烏去年7月簽署黑海穀物出口協議，讓烏克蘭的穀物得以出口。兩國去年11月把協議延長120天，本月18日到期。

拉夫羅夫則在外長會議上抨擊西方國家把一場重要的國際會議搞成「一場鬧劇」，並試圖「把自家經濟失敗的責任推給俄羅斯」。

他也同中國外長秦剛在場邊會晤。俄外交部說，中俄反對干涉他國內政，反對以勒索和威脅強加單邊主義以及反對把國際關系民主化。

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