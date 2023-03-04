英王查理斯三世國事訪問法德　繼位後首次出訪

英國白金漢宮（Buckingham Palace）3月3日宣布，國王查理斯三世（King Charles III）會在26日起國事訪問法、德兩國五天，是他在去年9月繼位後首度外訪。



路透社報道，白金漢宮發言人表示，查理斯三世與王后卡米拉（Camilla, the Queen Consort）今次出訪是慶祝英國與法德兩國的關係，紀念三國共同歷史、文化和價值，同時為展示各方的合作提供機會。

查理斯三世會在法德兩國議會發表演說，並會在凡爾賽宮（Palace of Versailles）接受法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的國宴款待，另外亦會到南部城市波爾多（Bordeaux），視察去年夏天森林大火的影響，以及一個有機酒莊，反映他持續關注環保問題的決心。

另外德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會於柏林地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）為查理斯三世舉行歡迎儀式，是首度有外國元首獲此待遇。查理斯三世在德國期間亦會與烏克蘭難民會面，以及到北部城市漢堡（Hamburg）參觀一個在二戰時被盟軍轟炸的教堂遺跡。