英國王室︱英媒：查理斯把哈里梅根逐出浮若閣摩爾宮

英國傳媒2月28日引述消息人士報道，在哈里王子（Prince Harry）1月推出回憶錄《Spare》（備胎，暫譯）後，英王查理斯（Charles III）決定要求哈里及其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）離開英國居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），哈里夫婦正籌備把在英國的剩餘物品寄回美國。



英國《太陽報》引述內部人士指「這肯定是意味哈里和梅根在英國的時代結束了」。

英國王室：浮若閣摩爾宮位於英國溫莎區（Getty）

報道談到在哈里推出回憶錄後，查理斯就開始著手把哈里梅根逐出浮若閣摩爾宮，白金漢宮已向哈里夫婦發出「驅逐通知」，預計他們別無選擇。浮若閣摩爾宮是兩人目前在英國的唯一住所。

報道指，查理斯的弟弟、安德魯王子（Prince Andrew）也面臨要被趕出王家別墅，王室有意讓他轉為居住面積較小的浮若閣摩爾宮，但安德魯王子態度「抗拒」。

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位於溫莎區的浮若閣摩爾宮是王室居所，哈里梅根2019年遷出肯辛頓宮（Kensington Palace），改為入住浮若閣摩爾宮，2020年兩人再遷到北美，浮若閣摩爾宮成為他們返英時的居住地。

這座浮若閣摩爾宮背後有不少歷史故事，最初興建時，有一位王后到這裏逃離宮廷、暫時避開舉止瘋狂的國王；至後來，維多利亞女王的密友、印度男僕卡里姆（Abdul Karim），也是入住此宮，且女王經常到此探訪。

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哈里王子1月推出回憶錄《Spare》，拋出不少震撼彈，內容包括公開他與查理斯、威廉王子之間不和的更多細節，指曾遭兄長威廉打傷，又稱自己與兄長曾勸父親查理斯別娶卡米拉等，回憶錄內容也涉及梅根與王妃凱特的失和事件。