白宮：拜登患基底細胞癌　已移除癌組織

美國白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）3月3日發表聲明，指2月為總統拜登（Joe Biden）檢查時移除的組織是基底細胞癌（basal cell carcinoma），而所有癌組織都已經移除。



奧康納表示，拜登需要接受皮膚病監測，但上次移除組織的部分已經康復，沒有擴散情況，因此無需接受進一步治療。而第一夫人吉爾（Jill Biden）1月時亦證實患上基底细胞癌，經手術後已經康復。

現年80歲的拜登在2月接受年度身體檢查，醫生認為他仍然勝任總統工作。

根據香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授李浩勳醫生指出，基底細胞癌主要是局部侵犯皮膚深層組織，多數出現在曝露於陽光下的皮膚，如頭及臉部，在治療方面，手術是主要的治療方案，一般情況下早期皮膚癌於完全切除後不須要額外治療；俗稱電療的放射治療則可作為根治或手術後的輔助性治療。

李醫生提到，皮膚癌是香港常見癌症之一，任何人都有機會患上皮膚癌，但是膚色、髮色或眼睛顏色偏淺的人士，喜歡長時間在太陽下暴曬、身上有某些類型的痣或很多痣、及有皮膚癌家族病史者，患上皮膚癌的風險會較高。

他認為預防勝於治療，呼籲大家避免暴曬、穿戴帽子和長袖衣服，以及塗上防曬系數 （SPF）15或以上的防曬霜，減低皮膚癌風險。