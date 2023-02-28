離譜醫療失誤　女患血癌化療18個月後「驚嚇反轉」　怒告醫院索償

定期健檢是為了早期預防疾病，可是卻發生沒病卻被嚴重誤診的案例。據《每日郵報》報道，國外卻有一名女子被醫師診斷出罹患血癌，她雖然相當震驚卻也積極配合治療，就這樣化療了18個月。然而她的「病情」卻沒有任何緩解，直到某天她到別的醫院檢查，這才發現自己根本沒有病，根本是個大烏龍。



根據外電報道，這起事件發生在英國，53歲的珍妮絲（Janice Johnston）到醫院檢查身體，被告知她罹患一種罕見的血癌，珍妮絲在接受治療，知道自己需要終身服藥後，甚至辭去了工作。

珍妮絲18個月來積極配合治療，接受化療後還出現骨頭疼痛、噁心、疲勞、頭暈、體重銳減等症狀，兩年來都擔心自己的生命會提早結束，因為她還有4個孩子。

然而治療一年半後「病情」卻不見好轉，珍妮絲決定轉院治療，然而這一轉院卻讓她驚呆。

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珍妮絲在另一間醫院接受一系列檢查後，醫生告訴她「你沒有罹患癌症，身體沒有問題」。

得知自己先前遭誤診，一年半來因為治療造成的痛苦，她氣得將醫院告上法庭，事後珍妮絲獲得7.6萬英鎊（約71萬港元）的賠償，雙方達成和解。

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