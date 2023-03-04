拜登確診基底細胞癌　這是什麼癌症？可致命嗎?｜新聞背後

美國白宮醫生在3月3日表示，總統拜登（Joe Biden）在2月身體檢查後發現患上基底細胞癌，組織已經切除，癌細胞未有擴散，而移除組織的部分已經康復。什麼是基底細胞癌，會對患者構成什麼影響？



基底細胞癌（Basal-cell carcinoma）是常見皮膚癌的一種。患者通常會在皮膚長出一塊無痛，類似潰瘍具光澤的部分。患處會緩慢擴大，但很少出現轉移，亦很少會直接導致死亡。

與另一種常見的皮膚癌，黑色素瘤一樣，這種疾病與長期受陽光紫外線侵害有頗大關係。膚色較白的人，有雀斑或紅頭髮的人特別容易患病。疾病通常出現陽光直接照射的臉部，同時是美國最常見的癌症之一。

治療基底細胞癌相對亦十分簡單，利用電療的雷射燒毀患病組織後，直接切除即可。若患病組織太大，才需要考慮造形手術。根據政府數據，每年約有430萬美國成年人因基底細胞癌需接受治療，有些人甚至一年要治療數次。

拜登妻子，第一夫人吉爾（Jill Biden）在1月時亦發現確診基底細胞癌，癌細胞組織已被完全移險。

由於患病與陽光的紫外線有直接關係，避免長時間在太陽下暴曬、穿罩帽子或長袖阻擋陽光，塗上防曬系數 （SPF）15或以上的防曬霜等，都有預防效果