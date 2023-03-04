美國司法部長3月3日突訪烏克蘭

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）應烏克蘭總檢察長科斯廷的邀請，於星期五（3月3日）到烏克蘭進行了一次秘密訪問。



法新社報道，美國司法部官員說，加蘭到烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）出席一個名為「團結為正義」的會議。利沃夫距離波蘭邊境約70公里。

加蘭還在烏克蘭召開了幾個會議，包括聯合調查組會議。他也再次向烏方強調，美國一定會對俄羅斯不公和無端入侵烏克蘭追究問責。

這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，加蘭第二次訪問烏克蘭。出於安全考量，此次訪問事先沒有公佈。

美國總統拜登近兩周之前剛前往基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。

美國正在協助烏克蘭調查俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行，本周早前加蘭將俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）列為戰爭罪犯。

加蘭在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年，發表聲明說，美國司法部「與我們的烏克蘭夥伴站在一起，伸張正義」。

他說，美國檢察官「與烏克蘭同仁一直緊密合作，調查俄羅斯軍隊犯下的具體罪行，包括襲擊平民目標的罪行。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

