拜登突訪烏克蘭：軍援禮包又來　但美國能加碼到什麼時候？

俄羅斯烏克蘭戰爭周年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）於2月20日現身烏克蘭基輔。

猶記19日，白宮仍稱拜登暫無訪烏計劃，白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）出席全國廣播公司的有線電視MSNBC節目時表示，美國將繼續號召全球支持烏克蘭，但拜登未有訪問烏克蘭的計劃；且按照白宮19日公布的官方行程表，拜登應在20日下午啟程，並在21日一早抵達波蘭華沙，展開為期2天的訪問行程。但從結果來看，上述消息顯然是白宮的障眼法。

據《紐約時報》報道，空軍一號是在美國東岸時間2月19日的凌晨4時15分起飛，同行者僅有數名發誓保密且要交出電話的記者，以及美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、副幕僚長狄龍（Jen O'Malley Dillon）、白宮橢圓形辦公室主任托馬西尼（Annie Tomasini）。拜登先是抵達波蘭，再自波蘭邊境乘坐近10小時的火車前往烏克蘭，訪問結束後再循類似路徑返回波蘭。

而在基輔近6小時的訪問期間，拜登表示美國將於21日正式宣布，再向烏克蘭提供總值5億美元的新一輪軍事援助計劃，包括為烏克蘭擁有的高機動性火箭炮系統（High Mobility Artillery Rocket System）提供更多彈藥等。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則稱，其已當面向拜登表示，「你的來訪，是極其重要的標誌，代表對所有烏克蘭人的支持」，並與拜登討論了有關遠程武器的議題。

雖說西方媒體普遍盛讚這次訪問，但從美國政治的視角來看，拜登此行實是對烏克蘭議題的利用與剝削，其一來想達成宣傳目的，與小布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）、特朗普（Donald Trump）等人旋風訪問中東戰場性質類似；二來想在內部促談派、續援派的博弈還未水落石出前，讓烏克蘭繼續為了美國的戰略利益，充當放血俄羅斯與普京政權的消耗品，待到情勢一有變化，轉瞬便能改易姿態。

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）2023年2月20日突然現身基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基，以示支持烏克蘭。（Reuters）

拜登如何應對自己的黑天鵝

回顧2022年戰爭爆發前夕，拜登更多是玩心口不一的「狼來了」遊戲。

面對俄軍在烏克蘭邊境集結，拜登政府延續了過往的宣傳基調，向世界發出危險警告，稱俄羅斯即將入侵烏克蘭；就在2月24日俄羅斯發布「特別軍事行動」前幾個小時，時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）仍在強調，普京（Vladimir Putin）對烏克蘭「具有邪惡意圖」，要重演希特拉1938年併吞捷克蘇台德地區的劇本。

上述呼籲聽來真切，但美國此前已多次上演類似戲碼，故可想而知，拜登政府的警告只能引來歐洲國家的忽視，以及西方左翼的集體批評，稱拜登此舉正如小布殊政府，為滿足政治利益而濫發關於伊拉克的虛假情報。

而之所以說拜登心口不一，是因從後續發展來看，其團隊根本沒有做好戰爭爆發的相關準備。當美國炒作俄羅斯即將入侵時，澤連斯基、部分共和黨人都曾呼籲美方直接制裁俄羅斯，但拜登政府沒有理會，直到2月21日俄羅斯正式承認「頓涅茨克人民共和國」、「盧甘斯克人民共和國」獨立，並命令部隊進駐「維和」後，美國才宣布制裁承認兩政治實體的人員，並且禁止美國公民前往投資；在戰爭爆發前幾週，美國曾承諾祭出對俄制裁，包括把俄羅斯剔出SWIFT系統，但在24日「特別軍事行動」開始後，拜登卻在第一時間表示猶豫，稱「這不是歐洲其他國家希望採取的立場」，最後直到26日，美國才終於整合各方，與歐盟執委會、德國、法國、英國、意大利、加拿大共同宣布，將部分俄羅斯銀行排除在SWIFT系統外，並對俄羅斯央行實施限制措施。

2023年2月20日，美國總統拜登突然到訪烏克蘭首都基輔，他與烏克蘭總統澤連斯基一起站在基輔一間教堂前。（Reuters）

簡言之，拜登政府的戰前警告更多是歪打正着，自然會在戰爭爆發後經歷一陣兵荒馬亂，其甚至一度建議澤連斯基流亡，好讓衝突盡快結束，避免自己聲望持續受損。然而烏軍展現了強悍的戰鬥意志，灰頭土臉的拜登由此看到可用契機，開始轉採軍事介入、步步提高軍援等級，希望藉此扳回一城，同時放血俄羅斯，最好能引爆推翻普京政權的顏色革命。

而上述姿態轉變，側寫了拜登面對「黑天鵝」的反應，可謂從手足無措到力挽狂瀾。此處所謂「黑天鵝」，意指打亂既定政治節奏、影響領導人任務排序的偶發事件，例如小布殊任期內的「911」恐襲，就導致前者被迫推後所有政治議程，將進軍中東、發動反恐戰爭拉升到第一順位，由此引發軍方與撤退派的長期鬥爭，也讓小布殊民調高漲、成功連任；特朗普任內則遭遇了新冠疫情衝擊，其轉而熱炒中國威脅論、種族化病毒起源，冀望藉此緩衝政治損失，但此舉最終功敗垂成，特朗普沒能贏過與病毒的長跑，輸掉了2020年的總統大選。

而俄烏戰爭顯然便是拜登的「黑天鵝」。如前所述，拜登在經歷一陣迷航後，終於穩住陣腳，選擇以軍援烏克蘭、延長衝突的應對舉措，來削弱俄羅斯、鞏固「民主對決獨裁」的意識形態戰線，同時收穫內部支持。然而2022年11月起，美國內部開始傳出「見好就收」的聲音，認為烏軍反攻難以持續，美國也不可能無節制軍援，應趁早讓烏克蘭與俄羅斯談判、鞏固現有戰果，以領土換和平，美國也才能免於

歹戲拖棚的政治困境，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）便是如此主張。雖說從結果來看，上述聲音沒能成為壓倒性多數，但拜登應對「黑天鵝」的前期方法顯然受到了挑戰，正在進入去留兩難的尷尬區間。

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）2023年2月20日突然現身基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基，以示支持烏克蘭。（Reuters）

旋風訪問意義幾何

從這一視角來看，拜登此次訪問基輔，其實就與前幾任美國總統訪旋風問中東戰場的邏輯類似：展現特定政治姿態、轉移各種質疑、進行個人形象宣傳，但無法影響整體戰略規劃走向。

2003年小布殊便曾在感恩節時突訪伊拉克美軍基地，與當地駐軍共享火雞大餐，再搭乘空軍一號旋風返國。此舉雖被部分美國媒體批評作秀，卻成功收穫不少好評，且當時美國已出現「檢討伊拉克戰爭」的輿論，小布殊此舉在一定程度上調動了美國的愛國情緒，反制了對其興戰的批評，並成為2004年總統大選的宣傳材料之一。

2010年奧巴馬亦曾突訪阿富汗美軍基地。彼時恰逢維基解密曝光美國「外交機密文件」，稱美國對於是否繼續駐軍阿富汗、支持當地政府有所顧慮，因為當地政府的貪腐程度相當驚人，且塔利班勢力深入山地與農村，美軍的持續投入似乎難有顯著成果。故奧巴馬此行在很大程度上，展現了美國將續留當地的姿態，但事實上細究當時脈絡，奧巴馬早在2009年便質疑軍方的增兵要求，雖在軍方通過媒體公開放話「不增兵就等着敗退」後被迫點頭，卻也在增兵同時公布了撤軍時間表，要求美軍自2011年7月起分批撤離阿富汗，與旋風訪問所傳遞的意向相反。

無獨有偶，特朗普也曾在2019年11月突訪阿富汗基地，與駐阿美軍共享感恩節火雞，相關細節就與此次拜登訪烏十分類似：白宮先是公布總統將在海湖莊園度過感恩節假期，特朗普接著秘密搭機飛往阿富汗，隨行記者皆不知道目的地，更被要求交出手機等電子通訊設備。然而特朗普此行看似意在支持阿富汗政府，其實私下也早與塔利班展開秘密談判，訪問結束3個月後，特朗普政府便與塔利班正式簽訂協議，宣佈將在「塔利班履行承諾」的情況下，於2021年5月1日前完成撤軍。

阿富汗塔利班重掌政權一周年前夕，首都喀布爾有數十名婦女在教育部大樓外示威，為當地女性爭取教育和工作等權利。（Getty Images）

聚焦此次拜登訪問基輔，其目的當然是要展現對美國對烏克蘭的支持，只是「展現」的順位恐怕大過了「支持」。首先，烏克蘭已在多月血戰下消耗不少軍備庫存，西方軍援是其賴以維繫攻勢的關鍵，伴隨俄羅斯加大了投入籌碼，烏克蘭自也希望歐美提升軍援等級，故澤連斯基自2月上旬起便先後訪問倫敦與巴黎，爭取英法援助戰機，再與瑞典首相會面，希望後者早日交付承諾的弓箭手火炮系統，並在2月17日的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表視像講話，呼籲西方加快向烏克蘭供應武器。在此氛圍下，拜登於戰爭周年前夕旋風訪烏、宣布加碼軍援，自能營造西方在美國帶領下一體同心、共援烏克蘭的輿論氛圍。

然而這般輿論氛圍除了積累拜登的政治資本、滿足美國的領袖情結、假裝促談派不存在外，究竟還有多少現實意義，恐怕尚需時間檢驗。一來就眼下曝光的資訊來看，拜登最新宣布的軍援內容並不包括烏克蘭多次要求的戰機，也不見其他更有突破性的軍備；二來如前所述，面對俄烏戰爭的「黑天鵝」，拜登的首要目的不是支持烏克蘭，而是度過政治危機，只不過在烏軍寧死不降的情境下，支持烏克蘭恰好可以度過政治危機，還有助於放血俄羅斯這一戰略目的，拜登這才持續加碼軍援。而由美國內部漸有促談聲音來看，部分勢力顯然認為這一做法不可持續，一旦其漸成主流，甚至開始主導美俄秘密談判，烏克蘭的秋扇漸捐便只是時間問題。

當然在春季攻勢結束前，美國應不至於突然抽身，但伴隨2024年大選接近，拜登考慮調整政策的壓力恐會持續升高。正如從2020年美國宣布與塔利班完成談判、2021年阿富汗變天回望過去，2019年的特訪普旋風訪問便是一場刻意的徒勞般；拜登眼下訪烏即便收穫各方盛讚、起到不少宣傳效果，卻也可能在未來某刻風雲突變後，淪為類似的殘酷諷刺。