伊朗3個月內逾千女學生疑遭投毒　哈梅內伊：兇徒須判死

伊朗針對大批女學生的投毒事件持續，當局3月5日指迄今已有52所學校受影響。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）3月6日首次公開評論事件，形容這是不可饒恕的罪行，當局必須認真追查，如果證明是蓄意所為，應判處策劃者死刑。



自2022年11月什葉派聖城庫姆（Qom）發生校內中毒事件以來，伊朗30個省份已有21個省的學校出現疑似中毒案例，且幾乎都是女子學校，懷疑中毒女生數目多達1000多名。目前仍未查明造成中毒的原因，或兇手的身份。

《半島電視台》報道，這些女生出現中毒症狀後患病，而她們在生病前大多報稱聞到了「奇怪的氣味」，像是腐爛的橘子和魚，或像濃烈的香水味，很多人出現了呼吸系統問題，噁心、頭暈及疲勞等。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，內政部長稱調查人員發現了可疑樣本，但未做詳細說明，同時呼籲公眾保持冷靜，並指責「敵人的媒體恐怖主義」給民眾製造更大的恐慌。官媒認為，幕後黑手可能是流亡團體或外國勢力。另外亦有猜測指，投毒者意圖迫使當局關閉女子學校，終止對女童的教育。也有報道指，可能有人針對早前參與「頭巾革命」年輕女性的報復行為。