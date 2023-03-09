美國參議院或結束授權出兵伊拉克

美國參議院外交委員會3月8日以13票贊成、8票反對，通過推翻兩項授權華府出兵伊拉克的法案，以彰顯國會在決定派軍作戰的地位。



路透社報道，參議院外交委員會通過撤銷1991及2002年作戰授權法（Authorizations for the Use of Military Force），民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，該法案可能在未來數週交由全院表決，因此可能正值19日美軍出兵伊拉克二十周年。

舒默的黨友凱恩（Tim Kaine）一直推動撤銷有關作戰授權，稱伊拉克在2002年是敵人，但現場對方是安全夥伴，華府與伊拉克合作打擊極端武裝組織ISIS，並繼續阻止恐怖份子活動。

根據美國憲法，有權宣戰的不是總統，而是國會。不過議員多年來一直認為，在決定是否出兵問題上向總統讓步太多，但卻沒法撤銷廣泛而開放式的作戰授權，導致多屆總統以此作為於全球各地採取軍事行動的理據。

例如上屆總統特朗普（Donald Trump）曾以2002年的作戰授權法為合法理據，下令空襲擊斃身處伊拉克的伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。

國會參眾兩院雖然普遍支持撤銷作戰授權法的法案，但同時面對重量級人物的反對，眾議院外交事務委員會共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）就認為，廢除該兩份作戰授權法之前，應先與軍方將領徵求意見，提出替代方案。