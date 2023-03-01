移民英國｜杯麵成藥不能寄漏報關或賠稅！禁寄6類食物1種月餅例外

移民潮再次掀起，移居外地不少飲食習慣需要適應，遇上一些想吃的食物缺乏供應或價格昂貴，不少人都會委託親友或物流公司郵寄到當地，一解思鄉之愁。每個國家都有不同的規定，郵寄前必須了解清楚，哪些可以寄？哪些不能寄？以免誤觸法例，得不償失。



香港往英國成最頻繁路線 寄件額升81%

自2021年開始，英國、加拿大及澳洲相繼推出針對港人的特別移民計劃，據統計，三地至少已批出19.85萬份相關簽證，當中以申請門檻最低的英國BNO簽證佔大多數。香港初創公司Spaceship曾接受訪問指，熱門寄件分別是英國、美國、加拿大、澳洲及台灣，而寄件至英國的總額上升81%，成為最頻繁的路線。

（李澤彤攝）

6類食品不能寄往英國 海味乾貨可否入境？

歐洲飲食文化與亞洲地區不同，即使已有中、韓等超市，但煲湯湯料未必找到，因此只好委託親友或物流公司寄件。不過，若想寄湯料、乾貨需留意，因英國海關對入境食物是有限制的。一般而言，任何含有肉類或奶及乳製品類的食品皆不可入境，如臘肉、肉鬆蛋卷、煉奶等都不可進口，即使是乾身的杯麵、湯包同樣不得郵寄。Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙在接受訪問時指出，只有少量的海味乾貨如花菇、乾瑤柱則可以郵寄。

值得留意的是含蛋類的食品也在不可郵寄之列，故中秋的應節食品奶黃月餅、蛋黃蓮蓉月餅會被扣關，所以不少港人轉寄純素月餅等非傳統月餅。此外，含藥用成分的中西藥、藥膏包括牛黃丸等，以及易燃物包括香水、自動發熱粉狀的暖包均不可郵寄。

請按圖看不能寄往英國食物：

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不能寄往英國食物：

1. 肉類

2. 奶、乳製品類

3. 蔬菜、水果類

4. 蛋類

5. 含藥用成分的中西藥、藥膏

6. 易燃物



切忌「漏報關」 不能入境需額外賠稅或銷毀費用

郵寄在地物品是一番心意，為了物件可以順利抵達，有人會選擇「漏報關」作虛假申報，或在大批郵寄物中，混雜違禁品。縱然網上曾有人分享成功郵寄傳統月餅，但當地海關人員對很多港人日常用品、傳統食物成分已略有了解，所以切忌犯險應如實報關。假如關員發現包裹含有違禁品，輕則被沒收；重則更要賠上額外稅收或銷毀費用，提高成本。同時留意，英國設關稅和增值稅，若產品價值超過一定價格，郵件將被扣留，須待收件人繳付稅項後再寄出。

資料來源：GOV.UK、香港郵政、Fuuffy