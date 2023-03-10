高盛前銀行家黃宗華涉一馬貪污案　美國法院判監10年

因一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）貪腐案在美國被提控的前高盛（Goldman Sachs）銀行家黃宗華，被紐約法院判處10年監禁。黃宗華準備提出上訴。



路透社報道，美國紐約地方法院法官布羅迪（Margo Brodie）星期四（3月9日）宣布對黃宗華（Roger Ng）的量刑裁決時說，黃宗華和他的同謀「偷的錢」，本來是要用於幫助馬來西亞人民的基礎設施和經濟發展項目。

他說：「我們迫切需要遏止這種貪婪的罪行。」

2022年4月，紐約市布魯克林區聯邦法院一陪審團，裁定黃宗華協助前高盛上司萊斯納（Tim Leissner），非法挪用這個馬來西亞主權財富基金的資金，並犯有洗錢和賄賂政府官員的罪行。

黃宗華被控的罪行涉及高盛2012年和2013年協助一馬公司出售的約65億美元（約507億港元）債券。美國檢察官說，其中45億美元（約351億港元）的公款被官員、銀行家及同夥侵吞，這是華爾街歷史上最大的醜聞之一。

黃宗華的律師說，他計劃對判處提出上訴。

黃宗華對指控不認罪，並辯稱他被指控收取的3,500萬美元（約2.7億港元）回扣，實際上是他妻子的投資回報。

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）因一馬案被控7項失信、洗黑錢和濫權罪名，涉案金額達4,200萬令吉（約7,300萬港元）。馬來西亞聯邦法院去年8月23日駁回納吉的終極上訴，維持高庭的裁決，判他入獄12年及罰款2.1億令吉（3.65億港元）。納吉還有另4宗案件在高庭審理或等待審理，涉案金額近90億令吉（約156億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

