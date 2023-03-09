馬來西亞前首相慕尤丁錄口供後被捕　將被控貪污

馬來西亞反貪會（Anti-Corruption Commission，MACC）證實，前首相兼土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）就他任內推出的一個經濟復蘇計劃錄取口供後當場被捕。反貪會稱將控以貪污罪。



慕尤丁2020年至2021年期間擔任總理，為期17個月。

反貪會星期四（3月9日）下午發文告稱，慕尤丁下午1時在反貪會總部被捕，並在10日被控上法庭。隨着他被捕，意味着他10日直接從反貪會被帶上法庭。

慕尤丁是在今晨約11時15分抵達反貪會總部錄口供。上百名土團黨領袖及支持者也到現場聲援他。

根據馬來西亞親政府媒體《每日新聞》（Berita Harian）引述反貪會的消息人士透露，慕尤丁將面對6項控狀，包括4項濫權及2項洗錢控狀。

馬來西亞大選2022年11月19日舉行後，首度出現懸峙國會局面，慕尤丁與公正主席、前副首相安華（Anwar Ibrahim）都爭取與其他黨派籌組。國家元首最終直接在11月24日任命安華擔任馬來西亞第10任首相。

安華2022年下令審查慕尤丁批准的、價值數十億美元的政府項目，包括新型冠狀病毒感染（COVID-19）救濟計劃，指控他們沒有遵循適當的程序。

慕尤丁否認有關指控，稱這是政治報復。