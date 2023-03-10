金朱愛又登場　與父金正恩觀摩短程彈道導彈發射

朝媒3月10日稱，朝鮮領袖金正恩9日與女兒金朱愛（又譯金主愛）一起到現場指導韓朝前線西段火星炮兵部隊的火力突擊演習，以及觀摩短程彈道導彈發射演習。



韓聯社網站10日引述朝中社稱，金正恩父女參觀在西部前線、負責攻擊敵軍作戰機場的部隊麾下第8火力突擊連的新型戰術制導武器，即短程彈道導彈的發射過程。

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報道指，朝鮮火力突擊連在能一舉粉碎敵軍行動的臨戰狀態下不斷錘煉打擊能力，在預設敵軍作戰機場主要參數後，向西部海域目標區實施齊射。有分析指，軍演旨在練習有事時打擊韓國西海地區空軍機場的能力，射程範圍包括駐韓美軍在全羅北道的群山機場。

金正恩表示，朝軍需隨時保持、而且不斷增強具壓倒性的火力優勢，要求各火力突擊分隊設定不同的情景，不斷加強貼近實戰的模擬演習。他指首先需抑制朝鮮半島的軍事衝突風險，其次做好遂行兩大戰略任務的萬全準備，爭取戰爭主動權。

金朱愛近來頻頻亮相，包括2月中與金正恩一起入場觀看足球賽事、2月初出席朝鮮軍隊閱兵儀式等。

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朝鮮建軍75週年：朝中社2月9日發布一組閱兵式圖片，稱紀念朝鮮人民軍成立75週年的閱兵儀式8日在平壤金日成廣場舉行，朝鮮領袖金正恩與妻子、女兒一同出席活動。（Reuters）