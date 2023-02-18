金正恩再帶「小公主」金朱愛亮相入場睇波　金與正坐後排

撰文：成依華
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朝鮮領導人金正恩女兒金朱愛（又譯金主愛）近來頻頻亮相，2月17日父女再度一起現身，入場觀看足球賽事，兩人均笑容滿面。金正恩的胞妹金與正也有出席，坐在後排位置。

朝中社18日報道，金正恩入場觀看內閣和國防省職員的足球比賽，這比賽是為了慶祝朝鮮的光明星節，即已故領袖金正日的生忌（2月16日）。

報道形容金正恩是「敬愛的金正恩同志」，金朱愛是「尊敬的女兒」，又指在金正恩步入觀眾席時，全體選手和觀眾爆發出熱烈掌聲和高喊「萬歲」的歡呼聲。

根據朝中社發布的相片顯示，金朱愛坐在金正恩旁邊，有多張是父女開心拍掌的照片。另外近日備受外界關注的金與正也有出現在觀眾席上，坐在後方位置。

外界一直盛傳金朱愛是金正恩的第二個孩子，年齡在9歲、10歲左右，她2月8日晚上也有與父母一起出席閱兵儀式，紀念朝鮮人民軍成立75周年。

由於金朱愛頻頻亮相，甚至是現身軍事活動，令外界猜測她會否是金正恩的接班人，韓國統一部長官權寧世15日則表示，考慮到金正恩春秋正盛、朝鮮體制的父權家長制性質，朝鮮能否指定女接班人，值得商榷，他又認為朝鮮一系列舉動與其說是針對特定人，還不如說是意在強調向金家效忠。

▼更多金正恩與金朱愛的相片▼

朝鮮建軍75週年：朝中社2月9日發布一組閱兵式圖片，稱紀念朝鮮人民軍成立75週年的閱兵儀式8日在平壤金日成廣場舉行，朝鮮領袖金正恩與妻子、女兒一同出席活動。（Reuters）
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