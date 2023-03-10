伊朗沙特阿拉伯於北京談判同意復交　王毅主持對話閉幕式

伊朗及沙特阿拉伯在北京談判取得突破，3月10日宣布同意恢復外交關係及互相重開大使館，中國、伊朗與沙特就此發表聯合聲明。據中國外交部指，王毅在北京主持沙特和伊朗對話閉幕式，祝賀沙伊雙方邁出歷史性的一步。



中國外交部指，在中方支持下，沙特和伊朗於3月6日至10日在北京舉行對話。王毅10日在北京主持沙特和伊朗對話閉幕式，沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班、伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼出席。

中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係，強調三方將共同努力，維護國際關係基本準則，促進國際地區和平與安全。

王毅祝賀沙伊雙方邁出歷史性的一步，就改善兩國關係取得重大成果，表示雙方就解決各自關切達成共識，明確了路線圖和時間表，為雙方後續工作打下堅實基礎。

他指此次北京對話翻開了沙伊關係新的一頁，中國支持雙方按照達成的協議邁出堅定步伐，運用耐心和智慧，開創共同的美好未來，作為兩國可以信賴的朋友，中方願繼續發揮建設性作用。

▼伊朗媒體發布的影片▼

王毅又表示，沙伊改善關係為實現中東地區的和平穩定打開了道路，也為通過對話協商化解國家間矛盾分歧樹立了典範，中國支持中東國家堅持戰略自主，加強團結協作，擺脫外部干涉，真正把中東的前途命運掌握在自己手裏。他指沙伊強調將恪守聯合國憲章宗旨原則，順應了時代潮流，體現了責任擔當，中國支持所有發展中國家加強團結合作，維護共同利益，中國倡導所有矛盾分歧都通過對話尋求政治解決，維護世界和平穩定。

中國外交部又指，艾班和沙姆哈尼感謝中方承辦和支持此次對話並推動取得成功，表示願繼續開展建設性的對話，落實好達成的共識，持續改善彼此關係，強調將恪守主權原則，互不干涉內政，加強睦鄰友好，共同維護地區長治久安。

伊朗與沙特阿拉伯長期以來屬地區內的競爭對手，關係緊張。

2016年，沙特阿拉伯處決一位著名的什葉派神職人員，引發伊朗方面的示威活動，在示威者闖入沙特阿拉伯駐伊朗使館後，兩國斷絕了外交關係。