促成伊朗沙特復交　專家稱中國角色矚目　對拜登政府摑一巴

伊朗和沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）在中國的斡旋下宣布恢復外交關係，這給美國帶來一棘手考驗——中國在美國長期施加影響地區扮演和平經紀人角色，肯定會讓華府官員深感不安。



中國、伊朗、沙特星期五（3月10日）發表三方聯合聲明，宣布沙特和伊朗達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在兩個月內重開雙方使館和代表機構；強調尊重各國主權，不干涉別國內政；雙方同意兩國外長舉行會晤，啟動上述工作，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

根據路透社分析報道，由中國牽線促使伊朗和沙特的意外復交，是否包括遏制伊朗核計劃的可能進程和奠定也門的停火機會，這些必然是美國會思考的問題。

美中關係因為貿易和間諜活動等爭議而愈來愈緊繃，不僅如此，兩個超級大國還在遠離本國邊界的世界其他地區競爭影響力。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）星期五試圖淡化伊朗和沙特復交的事態發展，他說，白宮認為伊朗內外受壓，包括沙特有效威懾伊朗或伊朗代理人的襲擊，是促使德黑蘭回到談判桌的原因。

▼想看更多協議簽訂時的現場圖片，請點擊放大觀看：

但美國和聯合國前高級官員費爾特曼（Jeffrey Feltman）認為，復交協議的重點，不是伊朗和沙特在時隔6年之後重開大使館，而是中國居中扮演的角色。

現為布魯金斯學會研究員的費爾特曼（Brookings Institution）說：「這將被解讀為——而且相當準確——對拜登政府的一記耳光，以及中國正在崛起的證據。」

伊朗和沙特宣布恢復邦交之際，美國嘗試重啟2015年達成的伊朗核問題協議，經過兩年努力依然徒勞無功。

伊朗暴力鎮壓國內抗議活動，以及美國指控伊朗侵犯人權並對伊朗實施嚴厲制裁，都使這項努力變得複雜化。

不過中東研究所的卡圖利斯（Brian Katulis）說，對美國和以色列而言，伊朗和沙特的協議提供了一條「新的可能途徑」。在已陷入僵局的伊朗核協議談判中，利雅得或可成為一個潛在夥伴。

他說：「沙特對伊朗的核計劃深表關切。要使伊朗和沙特的復交變得有意義和影響力，就必須解決對伊朗核計劃的擔憂——否則復交只會流於表面。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

