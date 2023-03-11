沙特伊朗復交 巴基斯坦外長面露笑容大讚：真是太棒了
撰文：房伊媚
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中國、沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）、伊朗3月10日在北京發表3方聯合聲明，宣布沙特和伊朗達成一份協議，同意恢復雙方外交關係。巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）10日出席聯合國記者會時回應指，這消息真是太棒了。
比拉瓦爾指，巴基斯坦對這項「成就」表示歡迎，並祝賀沙特阿拉伯和伊朗的領導人。
他笑着說：「不幸地，在一個我們不再習慣於接收好消息的世界裏，這（沙特與伊朗復交）真是太棒了。」
他表示，沙特阿拉伯和伊朗決定重建外交關係、以及在最多兩個月內重開雙方使館和代表機構，他不能低估這項成就在國際和區域層面上的重要意義。
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沙伊復交協議重要性在哪？
協議之所以如此矚目，是伊朗與沙特阿拉伯這兩個仇家關係解凍。沙特是美國在中東的盟友，伊朗也是美國的死敵。如今兩者關係正常化，或對中東及其他地區的地緣政治有莫大影響。
中國在這件事有什麼考量？
此一變局看似發生在沙特與伊朗間，是兩國關係的新進展，其實不然。從全球視野來看，沙特與伊朗復交，不僅是中東地緣的必然發展，更是中美博弈的時代跡證……（請點擊詳閱）