伊朗駐中國使館發文：沙伊復交是世界重大利好消息

在斷交七年後，伊朗和沙特在中國的斡旋下同意恢復外交關係並重新開放大使館。10日，中國、沙特和伊朗在北京發表三方聯合聲明。11日伊朗駐中國大使館微博發文：



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伊朗沙特恢復外交關係的消息引起各方極大關注。正如中方所言，這為當前動盪不安的世界提供了重大利好消息。

伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）在接受媒體採訪時表示，伊朗總統萊希近期對中國進行國事訪問以及與中國領導人會晤後，伊朗歡迎中方提出的與沙特緩和關係的建議。

伊朗外長阿卜杜拉希揚在推特發文稱，伊沙恢復外交關係將為兩國和地區發展注入巨大動能。發展周邊外交是本屆伊朗政府外交政策的主軸，伊朗正在以強勁勢頭向正確方向前進，外交部門積極準備在地區推動更多合作。