SVB矽谷銀行︱耶倫：不考慮大規模救助　美國3500名CEO聯署求打救

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）說，目前正與銀行業監管機構密切合作，尋求應對矽谷銀行矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉和保護存戶的策略，但並未考慮大規模救助行動（bailout）。



路透社報道，耶倫星期天（3月12日）接受哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）採訪時說，矽谷銀行倒閉後，她一直與監管機構合作「設計合適的應對措施」，但拒絕透露更多細節。

她說：「讓我明確點說，在金融危機期間，系統性大型銀行的投資者和所有者得到幫助……事後已經實施改革，意味着我們不會再這樣做了。不過，我們擔心存戶，目前正專注於努力滿足他們的需要。」

矽谷銀行星期五（10日）倒閉，耶倫當天會見了聯邦存款保險公司（FDIC）和貨幣監理署的官員，以解決銀行倒閉帶來的問題。她和白宮官員對銀行監管機構的應對能力充滿信心，並稱監管機構希望確保危機不會蔓延到其他銀行。

圖為2023年3月10日美國三藩市一個矽谷銀行（SVB）的標誌出現在玻璃上。（Reuters）

她在星期天播出的訪談節目中向美國人保證，與2008年全球金融危機相比，現在的美國銀行系統資本充足、安全、更有韌性，因為2008年後實施了新的控制措施和資本要求，並在冠病疫情初期進行了試驗。「美國人可以對本國銀行系統的安全性和穩健性懷有信心。」

被問及當局會否考慮讓外國銀行收購矽谷銀行時，耶倫說：「這其實要由FDIC決定，因為是它來敲定解決矽谷銀行問題的最佳方案。我相信FDIC的考慮範圍十分廣泛，或許將包括收購。」

矽谷銀行主要與初創企業合作，它的倒閉使大量初創公司無法撤出存在銀行中的資金，可能導致它們現金流出問題，例如無力支付員工工資。風險投資者建議初創公司尋找替代方案，以獲得短期流動性。

此外，倒閉事件發生後，美國超過3500名企業總裁和創始人，代表約22萬名員工簽署一封請願書，直接呼籲耶倫和其他人支持存戶權益，並指超過10萬份工作可能面臨風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

