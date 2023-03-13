伊朗逾千女學生疑遭投毒　官方稱已逮捕逾100人

伊朗近幾個月持續有女校遭投毒，當局3月11日稱至今已逮捕逾100名疑犯。最新官方統計，投毒案波及全國25個省約230家學校，逾5000名學生受影響，連串事件令舉國學生及家長陷入恐懼和憤怒。



國營伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述內政部的聲明指，已在包括首都德黑蘭（Tehran）在內的多個城市逮捕逾100人，當中部份出於惡作劇，也有人出於惡意動機。他們使用無害及有氣味的物質，企圖引發民眾和學生的恐懼心理，目的是令學校關閉，並促使民眾對伊朗政府產生悲觀情緒。

當局強調將繼續調查，並透露過去幾天全國女校的中毒案件持續減少。

據伊朗媒體報道，首宗疑似中毒案發生在去年11月，地點為在庫姆市（Qom）一所高中，當時有18名女生住院治療。自11月下旬以來，全國不斷有女生在校園聞到難聞氣味，並出現昏厥、惡心、呼吸急促等症狀，多人被送院接受治療。之前有消息稱，疑犯或因不滿年輕女性參與「頭巾革命」而報復。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）3月6日首次公開評論事件，形容這是不可饒恕的罪行，當局必須認真追查，如果證明是蓄意所為，應判處策劃者死刑。