世上關押最久死囚　日本東京高院下令重審87歲前拳手袴田巖案

東京高等法院下令重審被判謀殺罪近60年、被稱為世界上服刑時間最長的死囚，87歲的前拳擊手袴田巖。



法媒報道，袴田巖的律師星期一（3月13日）在簡短的開庭後離開法庭，並展開寫有「重審」的橫幅；支持者同時高呼「立即釋放袴田！」

袴田巖90歲的胞姐英子多年來一直為弟弟申冤，她說：「我等這一天等了57年，它終於到來。如釋重負。」

袴田巖在死囚牢房中度過了近50年，被認證是世界上服刑時間最長的死囚。後來，下級法院下令重審，並在案件審理期間釋放了他。

袴田巖在1968年因搶劫和謀殺老闆一家四口被判死刑。他一開始否認這些指控，但後來稱因警方嚴刑逼供認罪。他試圖撤回供詞，但沒有成功；最高法院1980年確認了他的判辭。

經過長期鬥爭，中部城市靜岡縣的地方法院在2014年批准重審，認為調查員可能偽造證據。但東京高等法院在4年後推翻了下級法院的裁決，將此案送至最高法院上訴。最高法院法官在2020年裁定，東京高等法院必須重新考慮它的決定。

用來給袴田巖定罪的一個關鍵證據是在罪案發生1年多後出現的一套帶血的衣服。支持者說，衣服不合身，而且經過時間的推移，血跡太過鮮明。 DNA測試發現，袴田巖、衣服和血蹟之間沒有聯繫，但高等法院駁回了測試方法。法院的主審法官對衣服作為證據的可信度表示懷疑。

袴田巖的支持者說，在死囚牢房待了近50年，並且多數時間是單獨監禁，加上可能隨時都會被處決，對袴田巖的心理健康造成巨大影響。袴田巖在2018年告訴記者，他覺得自己「每天都在打一場比賽」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

