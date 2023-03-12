大丸別莊︱日本溫泉旅館違規1年只換水2次　前社長疑留遺書自殺亡

日本福岡縣老字號溫泉旅館「二日市溫泉・大丸別莊」被揭嚴重違規，館內溫泉1年僅換水2次，退伍軍人桿菌量含量嚴重超標3700倍後，多間日媒3月12日報道，遭調查的70歲前社長山田真懷疑自殺身亡。



日本放送協會（NHK）引述警方報道，12日上午7時左右，在筑紫野市內發現一名男性死亡，確認是山田真，從停在附近道路、山田真的車上發現類似遺書內容的筆記，警方指根據現場情況，認為屬自殺，正詳細調查。

據《讀賣新聞》指，疑似遺書內容寫「對不起，一切都是我的不道德造成，接下來拜託了。」

山田真之前2月28日在福岡市召開記者會，他承認曾指示員工「客人少，不用換水」，又指自己低估退伍軍人桿菌的嚴重性，鞠躬致歉，他當時又指「因為我膚淺的想法，給大家添麻煩了」。

綜合日媒之前在2月24日報道，2022年8月有前往福岡縣筑紫野市「二日市溫泉・大丸別莊」溫泉旅館住宿的旅客患上退伍軍人病，引起政府部門注意及調查，結果發現旅館有設施含退伍軍人症菌量超標兩倍。

大丸別莊之後報告已按程序加以清潔改善，但縣政府在11月再度檢查的時候，才發現情況變本加厲，在其中一個樣本驗出的退伍軍人桿菌量甚至超標3700倍。經進一步調查發現旅館清潔操作嚴重違規：原規定旅館必須最少每週換一次水，卻變成1年才換水兩次。

▼旅館2月24日發文道歉▼

大丸別莊自江戶時代1865年起已開始營業，昭和天皇亦曾造訪，是當地頗為有名的溫泉旅館。事件引起業界關注，當地政府正考慮予以處分。

退伍軍人病由退伍軍人桿菌引起，主要病徵為發燒、咳嗽、及胃腸道症狀，但免疫力較低患者可能會出現肺炎、神經損傷，甚至死亡。病菌會出現在受污染的水源，欠缺清潔和消毒的水池、浴缸、大型空調的冷卻塔等。

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