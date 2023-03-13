大江健三郎逝世︱畢生思考人性與和平　兒子殘疾成寫作動力

日本出版社3月13日證實，諾貝爾文學獎得主、文壇巨匠大江健三郎已於3日逝世，終年88歲。大江健三郎生前著作以小說為主，也不時發表文藝評論和政論，更被稱為「日本的良心」。



大江生於1935年，童年時正處於二戰時期，他曾回憶稱，當時在學校每天都被問到是否願意為天皇而死，到了晚上，他都會為自己無法為天皇而死感到羞愧不已。戰時的經歷令大江在未來長成一位堅定的和平主義者，也為他充滿人文主義關懷的寫作生涯埋下種子。

大江1964年出版重要作品《廣島札記》，匯編他在數年間到訪廣島，與廣島原爆倖存者、原子病醫院醫生，以及反核運動參與者多次對話後寫成的隨筆，以樸實文字寫出戰爭所造成平民難以言說的創傷，以及歇力生存的處境，同時對戰後至當時日本政壇冷處理、並試圖製造核武的態度加以批判，堅定地表明反戰、反核立場。

大江健三郎曾多次訪華。圖為大江於2006年9月12日在南京參觀南京大屠殺紀念館。（Getty）

他1970年出版《沖繩札記》，紀錄沖繩在二戰前後受日本本土與美國壓迫的處境，更直指日本戰後的和平與繁榮，實則是以沖繩的巨大犧牲為代價，並進一步探討「日本人」的身份認同問題。

大江畢生致力以文學介入政治，多次發表政論，包括批評前首相安倍晉三修改日本和平憲法，以及在311福島核事故後舉辦反核集會。這些觀點雖令他在日本備受爭議，但仍無阻他在國內外贏得聲譽。

大江健三郎1994年獲瑞典文學院頒授諾貝爾文學獎，成為繼川端康成後，第二位獲得諾貝爾文學獎的日本作家。瑞典文學院指大江的作品「以詩的力量建構出一個幻想世界」、「存在超越語言與文化的契機」。

大江健三郎曾多次到訪中國。圖為大江於2006年9月12日在南京參觀南京大屠殺紀念館。（Getty）

兒子是寫作動力

大江健三郎長子大江光出生時後腦長有肉瘤，造成智力障礙，一直難以和家人溝通。這段經歷令大江健三郎極為挫敗，但也令他無可避免地加深思考人性的明暗兩面，成為大江小說中的重要主題和靈感來源。

大江2014年曾稱，「雖然我自己可能是一個相當黑暗的小說家，但我相信我的小說也表現出一種對人類的信任，這來自我的兒子。」

智障長子成作曲家

大江光幼時雖遲遲未學會說話，但對音樂非常敏感，在家庭鼓勵及自身努力下，後來成為國際知名的作曲家。

大江曾表示，他寫出的大部份作品，都是為了使到兒子「能發出自己的聲音」。諾貝爾文學獎頒獎致辭所提及的小說《個人的體驗》，正是大江以自己從兒子出生、到接受兒子殘障一事為原型，藉由挖掘個人經驗，描繪出人類共通之處的作品。

大江健三郎1935年生於日本四國愛媛縣鄉村，家鄉高校畢業後，考入東京大學攻讀法國文學，1957年起公開發表小說，連連獲獎。他的作品範圍廣泛，以反戰為題的包括《青年之污名》、《萬延元年的足球隊》、《水死》等，也有寫給兒童的生活散文《給新新人類》等。