Copilot︱一鍵生成PPT等！微軟重磅發布，打工仔笑完就哭了

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微軟正在將ChatGPT同源技術嵌入辦公軟件中，在辦公場所輔助用戶工作。

當地時間3月16日，微軟舉辦了一場AI發布會，宣佈將推出名為Copilot的人工智能服務，並將其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office辦公軟件中，該技術主要運用於工作場景，被嵌入能夠幫助用戶生成文檔、電子郵件以及幻燈片等。

微軟介紹，Copilot由OpenAI最新推出的GPT-4模型驅動，目前已有20家企業參與測試。預計未來幾個月內Copilot將會面向更多企業開放，但微軟還未透露具體的時間以及定價。

微軟舉辦AI發布會，宣佈將推出名為Copilot的人工智能服務，並將其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office辦公軟件中。

Copilot的本質仍然是聊天機器人，但微軟稱表示，它的功能遠比簡單地「將ChatGPT嵌入到Microsoft 365中」更強大。微軟董事長兼首席執行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）稱，「這是我們在計算交互方面邁出的重要一步，這將從根本上改變我們的工作方式，並開啟新的生產力增長浪潮。」

據了解，Copilot被嵌入常用的辦公軟件後，能夠根據不同軟件的功能與需要，處理不同類型的任務。例如，在Word中，Copilot能夠編寫、總結和生成文本；在Excel中，它能夠直接分析用戶輸入的數據，並將結果生成可視化圖表；在Outlook郵箱中，Copilot可以幫助管理收件箱、合成回覆草稿，並且支持多種語氣以及文本長度。

PowerPoint是工作和學習場合中最常用到的軟件之一，製作PPT的過程並不複雜，但是卻需要花費一定的時間。在微軟的演示視頻中，用戶向Copilot輸入指令後，它能夠幫忙創建一個10頁的幻燈片演示文稿。此外，用戶還可以要求Copilot進一步改進，例如在幻燈片內添加動畫效果、刪減頁面、或者按照主題設計特定風格。

此前2月，微軟推出搭載了聊天機器人ChatGPT同源技術的新版Bing，這一舉動被外界看作向Google「下戰書」，畢竟目前Google佔據全球搜索引擎市場的九成份額，而必應的市場份額不到3%。

不過在辦公軟件領域，微軟則一家獨大。研究機構Gartner的數據顯示，截至2021年底，微軟佔據這一市場超85%份額，而Google僅佔約13%。

辦公應用軟件和相關雲服務一直是微軟的主要業務之一。根據《華爾街日報》，最近一個財年，該業務佔微軟總收入的23%，而搜索和新聞廣告的貢獻僅為6%。 數據分析平台Visible Alpha的數據顯示，2021年，Office 365的商用產品和消費者產品產生近410億美元的收入，這筆金額已經超過Adobe等大多數公司一整年的收入。

因此，對於微軟而言，在辦公應用軟件中引入AI技術既能帶來盈利，但也面臨着更大風險。《華爾街日報》認為，微軟不能在辦公軟件方面犯錯，不能像ChatGPT及必應那樣，向用戶提供不準確的訊息，或引用受版權保護的資料。

Copilot並不完美，在發布會中微軟承認它存在缺陷。微軟副總裁Jared Spataro坦言，Copilot並不是任何時候都是正確的，有時它也會犯錯誤。

微軟在安全性方面有所準備，其首席科學家兼技術研究員Jaime Teevann表示，Copilot已經通過了幾項隱私檢查，並在微軟將會採取適當的緩解措施，以應對軟件「出錯、產生帶有偏見的內容、或被濫用」等情況。

目前，微軟還沒有具體介紹Copilot的正式推出時間以及具體定價。不過該公司透露，已經有20名企業參與測試Copilot，其中包括8家在《財富》雜誌排名500強以內的企業。

對於是否真的會有客戶為這項新技術買單，《華爾街日報》援引瑞銀分析師Karl Keirstead的報告稱，部分大型企業曾透露「在技術真正達到企業級規模，且投資回報率得到證實之前，他們不願付費」。

3月16日美股收盤，微軟漲4.05%，報收276.20美元/股。

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