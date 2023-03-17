習近平下週訪俄　克宮：首天1對1晤普京共進晚餐　翌日正式會談

中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯，會晤俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。克里姆林宮17日向傳媒講述安排，習近平20日下午會1對1會晤普京，共進「非正式晚餐」，21日舉行中俄正式會談，多位俄國高官如防長紹伊古（Sergei Shoigu）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也會參與。



國際文傳通訊社（Interfax）報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日指普京與習近平的接觸會在20日下午開始，「這會是一對一的會面，有非正式晚餐（informal dinner）。」在3月21日，兩方會舉行正式會談。

俄羅斯衛星通訊社引述俄總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）指，普京與習近平3月20日將聯合發表關於中俄兩國關係狀況的文章，分別發表在《人民日報》和《俄羅斯報》上。

他又指兩人將在會談中討論有關軍事技術合作（military-technical cooperation）的問題，又會討論烏克蘭衝突問題。

俄羅斯總統普京2022年12月30日與中國國家主席習近平舉行視像通話。（Reuters）

簽署兩份重要合作文件

俄方官員又稱，在習近平訪俄期間，中俄會簽署兩份重要合作文件。

烏沙科夫稱，莫斯科與北京均認為俄中雙邊關係現狀令人滿意，他指這次俄羅斯之行是習近平連任國家主席之後的首次出訪，是兩國關係中具有重大意義的事件。

中國外交部發言人汪文斌17日在例行記者會介紹稱，習近平訪俄是一次合作之旅，推進雙邊各領域互利合作，又指中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設作用。

美媒之前引述消息人士報道，習近平也擬與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）視像通話，時間可能會在訪俄羅斯晤普京行程後。美媒指，這反映北京會在斡旋結束俄烏戰爭方面扮演更積極的角色。

俄烏戰爭自2022年2月24日開戰至今，已持續逾1年。中國外交部之前在戰事一周年時發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。