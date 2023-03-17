中國外交部談習近平訪俄羅斯行程：友誼合作和平之旅

中國與俄羅斯3月17日分別宣布中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯的消息。中國外交部形容這將是一次友誼之旅、合作之旅與和平之旅，在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上踐行真正多邊主義。



中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，近年來，習近平同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）保持密切往來，擘畫引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續健康穩定發展，成功走出一條大國戰略互信、鄰里友好合作的相處之道，樹立了國際關係的新範式。

討論重大國際和地區問題

他指習近平此次對俄羅斯國事訪問，將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。

汪文斌指，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，作為聯合國安理會常任理事國和重要大國，中俄關係的意義和影響遠遠超出雙邊範疇。

中國外交部發言人汪文斌2023年1月11日主持例行記者會。（中國外交部）

他形容習近平訪俄將是一次友誼之旅，進一步加深中俄兩國的相互信任、相互理解，夯實兩國人民世代友好的政治基礎和民意基礎；這次也是一次合作之旅，推進雙邊各領域互利合作，深化「一帶一路」建設，與歐亞經濟聯盟對接合作，助力兩國實現各自發展振興目標；他又指是一次和平之旅，雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局，完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。

汪文斌稱，中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設作用。

汪文斌又表示，中方歷來在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿合作，中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩盪，為的是造福兩國人民，促進世界發展，不受任何第三方干擾和脅迫，「我願意重申在軍品出口方面，中方一向採取慎重負責態度，一貫依法依規對兩類物項出口進行管制，同時我們一貫反對沒有國際法依據，未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，中方的立場和做法一以貫之，同一些國家在軍售問題上搞雙重標準，在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成了鮮明對照。」

擴大各領域合作

他又主張，中俄作為最大鄰國和主要的新興市場國家，兩國合作韌性強，潛力足、空間大，中俄一貫本着相互尊重，互利共贏原則，不斷加深和擴大各領域務實合作，這符合兩國和兩國人民的根本利益，「今年是中國全面建設社會主義現代化國家新征程的開局之年，我們將加快推進高質量發展，擴大高水平對外開放，構建新發展格局，相信這將給包括俄羅斯在內的世界各國提供新的機遇。」