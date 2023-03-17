習近平訪俄︱英國倡華鼓勵普京撤軍　中國當俄烏和事佬白宮表憂慮

中國與俄羅斯3月17日分別宣布，中國國家主席習近平20日至22日國事訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的發言人17日稱，習近平應藉這次旅程，鼓勵普京從烏克蘭撤軍。白宮則對中國或試圖通過推動停火、定位自己為俄烏戰爭中的和平使者表憂慮。



辛偉誠的發言人對記者說：「如果中國想在恢復烏克蘭主權方面發揮真正作用，那麼我們顯然會歡迎。」

英方發言人又表示，英國很清楚任何不以烏克蘭主權和自決為前提的和平協議，根本就不是和平協議。發言人指，因此英國會一如既往地繼續呼籲中國，與其他國家一起呼籲普京撤軍。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）17日則稱，美國對中國或試圖通過推動停火將自己定位為俄烏戰爭中的和平使者（peacemaker）深感憂慮，他認為目前任何停火都不會導致烏克蘭和俄羅斯之間實現公正和持久的和平。

俄羅斯克里姆林宮官員17日指，在習近平訪俄期間，普京與習近平會討論烏克蘭問題。中國外交部發言人汪文斌17日表示，習近平將與普京就雙邊關係、以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。