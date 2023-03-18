國際刑事法院下令拘捕普京　歐美歡迎　拜登：他犯下戰爭罪

國際刑事法院在3月17日向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），及俄羅斯兒童監察員貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）發出拘捕令。歐美國家歡迎有關決定，拜登（Joe Biden）肯定普京犯上戰爭罪行，需負上責任。



國際刑事法院認為有合理理由相信，俄羅斯在烏克蘭的佔領區，非法將兒童驅逐流放，以及非法將烏克蘭兒童轉移到俄羅斯，普京要為這種戰爭罪行負責。

國際刑事法院院長霍夫曼斯基表示，如何執行拘捕令將取決於國際社會之間的合作。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）歡迎法院決定，認為自俄烏戰爭以來，超過1.6萬名兒童被非法轉移到俄羅斯，需要追究俄羅斯的責任。

美國總統拜登表示，普京犯下了戰爭罪行，認同法院頒令，普京需為罪行負上責任。美國國務院亦表示，俄羅斯顯然在烏克蘭犯下戰爭罪行，必須追究。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）認為，追究普京責任的國際法律程序，只是剛剛開始。

獲得聯合國支持的獨立國際調查委員會3月16日發表報告，指俄軍在烏克蘭控制地區內，驅逐逾1.6萬名兒童離國赴俄，做法構成戰爭罪行。