John Wick中飾演飯店接待員　Lance Reddick逝世　殺神4成遺作

美國黑人男星Lance Reddick，在3月17日突然逝世，終年60歲。他在《殺神John Wick》系列中扮演角色飯店接待員沙隆（Charon）一角，即將上映的《殺神John Wick 4》成了他的遺作。



Lance Reddick活躍於舞台、電影、電視圈，參演過多套人氣劇集，包括《迷》（Lost）、《火線重案組》（The Wire）、《監獄風雲》（Oz）等。他最為人熟識的，相信是與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合拍的《殺神John Wick》系列。他在殺神系列中飾演飯店接待員沙隆一角，在每集均有出場。

圖為電影《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum，2019）劇照。

據多間美媒報道，Lance Reddick是死於自然。警察在當地時間17日上午9時30分接到電話，Lance Reddick在洛衫磯自宅死亡，詳細死因未公開。

Lance Reddick才剛為《殺神John Wick 4》出席多個訪問，他的發言人稱Lance Reddick的離開令人無比惋惜。Lance Reddick留下了妻子Stephanie，與一子一女。