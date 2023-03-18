John Wick中飾演飯店接待員 Lance Reddick逝世 殺神4成遺作
撰文：歐敬洛
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美國黑人男星Lance Reddick，在3月17日突然逝世，終年60歲。他在《殺神John Wick》系列中扮演角色飯店接待員沙隆（Charon）一角，即將上映的《殺神John Wick 4》成了他的遺作。
Lance Reddick活躍於舞台、電影、電視圈，參演過多套人氣劇集，包括《迷》（Lost）、《火線重案組》（The Wire）、《監獄風雲》（Oz）等。他最為人熟識的，相信是與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合拍的《殺神John Wick》系列。他在殺神系列中飾演飯店接待員沙隆一角，在每集均有出場。
據多間美媒報道，Lance Reddick是死於自然。警察在當地時間17日上午9時30分接到電話，Lance Reddick在洛衫磯自宅死亡，詳細死因未公開。
Lance Reddick才剛為《殺神John Wick 4》出席多個訪問，他的發言人稱Lance Reddick的離開令人無比惋惜。Lance Reddick留下了妻子Stephanie，與一子一女。
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Lance Reddick是誰？
Lance Reddick是美國電視、電影及舞台劇演員，生前出演多部人氣美劇，包括《迷》（Lost）、《火綫重案組》（The Wire）、《監獄風雲》（Oz）等。他近年最為人熟悉的現影演出，便是在《殺神John Wick》（John Wick）系列出演飯店接待員沙隆（Charon）一角。
Lance Reddick何時過世？死因為何？
警察在當地時間2023年3月17日上午9時30分接到電話稱，Lance Reddick在洛衫磯自宅死亡，未有公開詳細死因。多家美媒報道，Lance Reddick是死於自然。