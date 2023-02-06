《殺神John Wick4》成系列最終作？奇洛李維斯揭1關鍵致第5集消失

我們從來都相信奇洛李維斯（Keanu Reeves／基努李維）主演系列作《殺神John Wick》（John Wick／捍衛任務）的打鬥場面十足刺激，特別是與遍地敵手交互時更是「拳拳到肉」，而如今就快迎來《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）上映，本人也公開表示會是「最刺激」的一集，不過儘管其是全球知名IP之作，能否延續下去仍然是團隊們的擔憂。



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奇洛李維斯表示是否有《殺神John Wick 5》，取決於第4集的觀眾反應

也許各位都知道，《殺神John Wick 4》與第5集原訂計畫為「背靠背」拍攝，但考量到劇組、演員們的壓力、體力狀況才故此變更了計畫，而這點，自然也讓粉絲們萌生出其接下來的產出疑慮。面對日漸繁多的相同疑問，奇洛李維斯早先接受《Total Film》便公開表示：「你必須看看觀眾對我們所做的事情有何反應，我們有機會拍攝這系列電影的唯一原因是『人們喜歡我們所做的事情』。所以我認為我們必須靜待，看看觀眾們的反應，希望他們會喜歡它。」

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從先前曝光的預告片中，John Wick面對世界追殺不斷找尋打敗「高桌會」的方法，事實上從側面劇情來看已逐漸逼近「完結」，不過，導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）曾在去年表示《殺神John Wick 4》之後電影公司有意繼續經營，故可能不會讓主角在這集死亡。但要知道的是，查德史達赫斯基說法僅僅是「計畫」，《殺神John Wick》在第4集播映後能否延續，就如同奇洛李維斯所言得看觀眾反應。

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