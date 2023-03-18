俄羅斯：國際際刑事法院下令逮捕普京荒唐且無效

俄羅斯說，海牙國際刑事法院（ICC）以戰爭罪為由，對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）發出逮捕令十分荒唐，並指逮捕令對俄羅斯根本無效。



路透社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期五（3月17日）說，國際刑事法院的逮捕令「荒唐與不可容忍」，並表明俄羅斯與許多其他國家一樣，不承認國際刑事法院的管轄權。

他說：「基於此，從法律角度來看，它的任何決定對俄羅斯聯邦來說都是無效的。」

當被問及普京現在是否害怕到國際刑事法院締約國，因為這些國家可能試圖逮捕他，佩斯科夫說：「我對這個話題沒有任何補充。我們要說的就這麼多。」

另據俄羅斯新聞社（RIA）報道，同樣被國際刑事法院發出逮捕令的俄羅斯兒童權利專員利沃瓦-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）嘲諷的說：「很高興國際社會讚賞我們為幫助我國兒童所做的一切，我們不讓兒童留在戰區，我們安排他們撤離，為他們提供良好的起居環境，讓許多充滿愛心的人來照顧他們。」

國際刑事法院星期五以涉嫌非法轉移烏克蘭兒童，以及非法將烏克蘭居民從烏克蘭轉移到俄羅斯，向普京發出逮捕令，同時也向利沃瓦-貝洛娃發出逮捕令。

俄羅斯於2000年簽署《國際刑事法院羅馬規約》，但從未核准俄羅斯成為國際刑事法院締約國。普京最終於2016年宣佈俄羅斯退出國際刑事法院。

當時俄羅斯因2014年從烏克蘭手中奪取和單方面吞併克里米亞，以及在敘利亞發動空襲以支持巴沙爾政權對叛軍的戰爭，面對國際壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

