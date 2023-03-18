密集恐懼症者慎入　澳洲河流驚現數百萬條死魚　官員解釋原因

澳洲新南威爾斯省小鎮梅寧迪（Menindee），17日早上出現大規模魚類死亡事件，數量多達上百萬條，當局解釋可能是受到持續性的熱浪影響。



BBC報道，新南威爾斯省小鎮梅寧迪的居民17日早上發現有數百萬條死魚沖進達令-巴卡河（Darling-Baaka river）裏，新南威爾斯省第一產業部（NSW Department of Primary Industries）解釋，熱浪給經歷過大洪水的生態系統帶來進一步壓力，才會造成此現象。

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當地人表示，這是該鎮史上最大規模的死魚事件，三年前也曾發生類似狀況，由於受到魚屍腐爛影響，當地人預計還會出現更多死魚。

居民麥克拉布（Graeme McCrabb）指出，這宗事件很離奇，小鎮民眾都是靠達令-巴卡河供水，因此未來幾天大家都無法取得家庭用水。

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