澳洲驚現「下大魚」　天降活魚被視神蹟　專家解釋：非首次

根據《ABC NEWS》報道，位於澳洲內陸的拉賈馬努（Lajamanu）小鎮，上周竟然下起一陣怪雨，許多條小魚跟雨水同時從天而降，落地後甚至活蹦亂跳，讓當地居民相當傻眼。



當地議員安德魯約翰遜日南卡（Andrew Johnson Japanangka）回憶道，當時他們看到一場風暴朝社區襲來，原以為只是下一場雨，「但雨才剛下，就看到魚也掉下來了」。

議員視為「上帝的祝福」 小孩興奮拾進罐子（點擊放大瀏覽）：

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其中有些亮片鱸魚（spangled perch）的體型至少和兩根手指一樣大，散落在鎮上的屋頂、水坑，卻依然活蹦亂跳，小孩們見狀興奮的把魚撿到罐子裡。

議員難掩驚訝表示「我認為這是上帝的祝福」。

然而這種奇景並非頭一次發生，該小鎮在2010年也曾出現過同樣的狀況。

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氣象專家指出這類事件可能是由強烈的上升氣流引起，例如龍捲風會從河裡吸走水跟魚，並在數百公里之外傾瀉而下。

昆士蘭博物館（Queensland Museum）的魚類學家傑夫約翰遜（Jeff Johnson）則坦言，雖然這樣的天氣事件真實存在，但亮片鱸魚是一種相對較大的魚類，「無法被拉出水面且停留在空中太久」，很少看到像這次「下大魚」的情況。

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