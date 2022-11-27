巴西海灘驚見「巨大怪手」長約60厘米　專家：不是外星人或美人魚

海生動物的屍骨會隨着潮汐沖上岸，有些非比尋常的模樣經常嚇到海邊的遊客。一對男女意外在沙灘上撿到一個巨大的手臂白骨，引起網絡熱議到底是什麼生物。



《紐約郵報》報道，一對情侶蘇薩（Devanir Souza）和珊迪雅戈（Leticia Gomes Santiago）在巴西孔普里達島（ Ilha Comprida）的海岸散步，意外在沙灘上發現一隻慘白見骨的「手」，讓兩人都相當吃驚。

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這隻手有五根手指頭，但他們不認為這是人類的手，因為尺寸大到不尋常，蘇薩還拿自己的人字拖當作比例尺，手指長度還超出一大截，目測約50～60厘米。他們猜可能是某種海洋哺乳類生物，並將照片PO上網，網友紛紛臆測給出天馬行空的答案，像是外星人、ET、美人魚或恐龍。

這對情侶將這隻手送去給專家做鑑定，海洋生物學家Eric Comin表示，他認為這隻手應該屬於某種鯨豚類，像是海豚、鯨魚、鼠海豚等，但這是初步目測，還需要做更多精細的檢查才能判定，他仍堅信這應該屬於一隻海豚。另外從這個骨頭的腐化程度來看，這隻手的主人已經死亡約18個月。

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