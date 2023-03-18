習近平訪俄｜專家：中俄或提雙邊貿易新目標　簽署新經貿協議

俄羅斯外交部外交學院當代國際問題研究所專家涅日丹諾夫（Vladimir Nezhdanov）3月17日接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，習近平訪問莫斯科期間，雙方可能提出新的雙邊貿易額目標，並簽署新的經貿協議。



據克里姆林宮新聞處消息，應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，中國國家主席習近平3月20至22日將對俄羅斯進行國事訪問。

俄羅斯衛星通訊社引述涅日丹諾夫稱，「習近平在開啓第三個任期後訪問俄羅斯具有象徵意義。這表明將保持雙邊關係已有的水平，而俄中兩國在2022年2月的聯合聲明中將這種關係描述為『沒有止境』。」

涅日丹諾夫解釋說，「2022年，俄中貿易額超過1,900億美元。實際上這表明，到2024年雙邊貿易額將達到2,000億美元。2022年，俄羅斯擴大了從中國的進口。習近平訪問期間，雙方可能就發展經貿合作發表新的聲明，莫斯科和北京有可能提出新的雙邊貿易目標，也許為此將簽署新的協議。」

涅日丹諾夫指出，習近平的訪問可能成為形成中國調解烏克蘭危機體系的下一個步驟。關於中國成功調解中東問題的聲明就是一個標誌。北京正積極充當國際關係的調解人，表明願意促進不同地區的和平進程。