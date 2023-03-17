習近平下週晤普京　克宮公布俄羅斯官員陣容　涉多個界別

中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯，會晤俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。據克里姆林宮指，中俄官員21日會舉行正式會談，俄方很多官員都會參與，包括副總理、外長、防長、安全委員會副主席、央行行長、航天局長、聯邦軍事技術合作局長等。



按照克里姆林宮指，習近平20日下午會一對一會晤普京，共進「非正式晚餐」，然後21日中俄再舉行正式會談。

俄羅斯衛星通訊社報道，在3月21日舉行的首輪中俄會談上，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）都會參與。

俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）又指，他自己與俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）也會參加會議。

他又指「考慮到本次訪問的重要性，我方出席的代表很多……從出席的代表中，就可以看出將涉及哪些議題。」