習近平訪俄將簽重要文件　俄商界：西方制裁下　中國對俄作用大增

中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯，會晤俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），俄方已預告雙方將簽署重要聯合文件。俄羅斯商界代表18日表示，西方不斷加大制裁，中國作為俄貿易夥伴的作用大幅增加，有必要加強合作協調。



克里姆林宮17日表示，中俄會簽署兩份重要文件，其中一份是俄中關於加深新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，另外一份則與經濟合作有關，是關於2030年前俄中經濟合作關鍵方向發展計劃的聲明。

俄羅斯亞洲工業家與企業家聯盟主席曼克維奇向俄羅斯衛星通訊社表示，習近平訪俄一事對俄羅斯企業來說是積極信號，他期待中俄兩方簽署一系列重要協議，包括在部委層面和公司層面，像2019年習近平訪俄時般。當時兩國簽署約30份政府間文件和商業文件。

他指隨着西方不斷推出制裁，作為貿易夥伴的中國對俄羅斯的作用大幅增加，他認為有必要加強合作，並談到五點，第一是在國家層面解決一些關鍵問題，如有關在西方國家實施制裁和出口控制措施條件下展開貿易的議題。

第二是俄羅斯外交部2022年9月曾談到俄中正研究總額約1600億美元的投資項目，曼克維奇認為中俄可能會在這方向上快速發展。

第三是他預料中俄領導人會討論科技合作和完善工貿領域的技術轉讓；第四是完善雙邊貿易中的支付機制，提高支付的速度和安全性；還有第五是建立合資工廠，特別是在那些西方企業撤走的領域。