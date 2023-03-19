英國下議院小組主席率團訪台　中方強烈譴責：違反一中原則

英國下議院台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）於3月19至24日率團訪台，期間將與台灣總統蔡英文會面。中國駐英大使館其後強烈譴責，批評有關議員不顧中方堅決反對，執意竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，且向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。



中國駐英大使館發言人強調，台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題純屬中國內政，又指一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中英建交和發展外交關係的政治基礎。中方敦促英方恪守國際關係基本準則，停止任何違背一個中國原則、干涉中國內政的行徑，而任何損害中國利益的行徑，都必將受到中方有力反擊。

台灣外交部19日宣布，台英國會小組主席史都華將於19日起率跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員赴台訪問6日，期間將與蔡英文、行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄會面，並將與經濟部、陸委會等部會交流，就雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題深入交換意見。

這是英國國會議員半年內第二度組團訪台。去年11月29日，英國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）亦率領訪團一行7人訪台，並於12月2日與蔡英文會面；中國駐英使館當時亦譴責克恩斯訪台是干預中國內部事務。