伊朗官員：總統萊希獲沙特國王邀請訪問　已欣然接受

斷交7年的伊朗及沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）3月10日在北京取得談判突破，宣布同意恢復外交關係及相互重開大使館。伊朗官員3月19日表示，沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）已邀請伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）到訪。



伊朗總統副幕僚長賈姆希迪（Mohammad Jamshidi）當日在Twitter表示，薩勒曼在邀請信中表示，歡迎兩國達成協議恢復外交關係，並邀請萊希到訪沙特首都利雅德（Riyadh），獲萊希欣然接受。不過，賈姆希迪未透露訪問時間，沙特政府亦未證實消息。

另外，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）19日表示，兩國已同意舉行外長會晤，並建議3個可供會面的地點。

中國、沙特阿拉伯、伊朗3月10日在北京發表三方聯合聲明，宣布沙特和伊朗達成協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

中國外交部其後於11日稱，中國在中東地區沒有任何私利，尊重中東國家主人翁地位，反對在中東搞地緣政治競爭，無意也不會去填補所謂「真空」或搞排他小圈子。