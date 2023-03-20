普京遭發拘捕令翌日訪烏　馬里烏波爾「輕鬆自駕遊」畫面曝光

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）3月18日突然進入烏克蘭東部頓巴斯戰區，閃電式訪問位於頓涅茨克州南岸的馬里烏波爾（Mariupol）。舉被視為他以行動回應海牙國際刑事法院（ICC）17日對他發出的拘捕令。



克里姆林宮指，普京乘坐直升機往馬里烏波爾是他在俄烏開戰以來，最接近前線的一個訪問行程。

普京18日乘坐直升機飛抵馬里烏波爾後，親自駕駛汽車並在市內視察。他在途中曾造訪一座俄軍在2022年建成的民居，與居民交談。他次後又在市內轉了一圈，以及視察馬市沿岸及劇院大樓等多處。

普京訪問馬市期間，曾聽取俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）報告，講述當地與周邊地區建設及修復工作進展。

圖為3月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問烏克蘭位於頓涅茨克州的馬里烏波爾（Mariupol），期間親自駕車。（Reuters）

普京旋訪馬里烏波爾後，已返回俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）參與特別軍事行動指揮部會議，與俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會談。

海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）3月17日向普京發出拘捕令，指他涉嫌在烏克蘭干犯戰爭罪行。普京本人雖無公開表態，但克里姆林宮批評，拘捕令沒有意義、無法接受。