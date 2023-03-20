普京遭發拘捕令翌日訪烏 馬里烏波爾「輕鬆自駕遊」畫面曝光
撰文：張顥庭
出版：更新：
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）3月18日突然進入烏克蘭東部頓巴斯戰區，閃電式訪問位於頓涅茨克州南岸的馬里烏波爾（Mariupol）。舉被視為他以行動回應海牙國際刑事法院（ICC）17日對他發出的拘捕令。
克里姆林宮指，普京乘坐直升機往馬里烏波爾是他在俄烏開戰以來，最接近前線的一個訪問行程。
普京18日乘坐直升機飛抵馬里烏波爾後，親自駕駛汽車並在市內視察。他在途中曾造訪一座俄軍在2022年建成的民居，與居民交談。他次後又在市內轉了一圈，以及視察馬市沿岸及劇院大樓等多處。
普京訪問馬市期間，曾聽取俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）報告，講述當地與周邊地區建設及修復工作進展。
普京旋訪馬里烏波爾後，已返回俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）參與特別軍事行動指揮部會議，與俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會談。
海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）3月17日向普京發出拘捕令，指他涉嫌在烏克蘭干犯戰爭罪行。普京本人雖無公開表態，但克里姆林宮批評，拘捕令沒有意義、無法接受。
普京突訪馬里烏波爾？
俄羅斯總統普京繼3月18日突訪克里米亞（Crimea）後，19日又乘坐直升機前往烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾。這也是他自2022年2月24日俄烏開戰以來首次訪問俄軍在烏佔領區。
馬里烏波爾有多重要？
此地是位於烏克蘭東部的港口城市。攻佔馬里烏波爾是俄羅斯戰略上的一大成功。除確保陸路連接頓巴斯地區外，奪得馬里烏波爾還能切斷烏克蘭海上連接、殲滅「新納粹分子」和衝擊士氣效果。